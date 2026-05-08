Internazionali Roma pagelle | Sinner saluto come la regina che delude i tifosi 6 Berrettini non è più lui 4,5 Pellegrino 7,5 vince il derby con Nardi

Giovedì agli Internazionali BNL d'Italia si è aperto con diverse sfide e risultati. Jannik Sinner ha fatto il suo ingresso al Foro Italico con una prestazione che ha lasciato i tifosi delusi, mentre Matteo Berrettini ha mostrato segni di difficoltà, ottenendo un voto insufficiente. Nel match tra italiani, Pellegrino si è distinto vincendo il derby contro Nardi con un punteggio di 7,5.

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E' stato un giovedì pieno agli Internazionali Bnl d'Italia. La scena se l'è presa inevitabilmente Jannik Sinner che ha fatto il suo ingresso trionfale al Foro Italico in vista del debutto di sabato contro Ofner. La giornata è stata segnata, però, anche dalle eliminazioni di diversi italani, su tutti Berrettini e Sonego. Hanno vinto invece Jasmine Paolini nel femminile e Pellegrino nel maschile. Importanti anche le parole di Djokovic in conferenza sul tema boicottaggio degli Slam, precedute anche da quelle di Jannik. Ecco il meglio e il peggio di giovedì 7 maggio agli Internazionali.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Internazionali Roma, pagelle: Sinner, saluto come la regina che delude i tifosi (6), Berrettini non è più lui (4,5), Pellegrino (7,5) vince il derby con Nardi Notizie correlate Leggi anche: Internazionali: Sonego subito out, Pellegrino vince il derby con Nardi. Sinner sfida Ofner: “Sarà durissima” Internazionali Roma 2026, il tabellone: per Sinner possibile derby con BerrettiniSorteggiato il tabellone degli Internazionali di Roma 2026, torneo Atp Masters 1000 in programma sulla terra rossa del Foro Italico dal 4 al 17... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Contro chi debutterà Sinner; Internazionali di Roma, la data del debutto di Sinner; Roma, alle 10.30 il sorteggio con 12 azzurri; Ecco Sinner: Jannik è arrivato a Roma. FOTO. Internazionali Roma, pagelle: Sinner, saluto come la regina che delude i tifosi (6), Berrettini non è più lui (4,5), Pellegrino (7,5) vince il derby con NardiGiovedì è stato il Sinner day, il pubblico è accorso in massa al Foro Italico per accogliere il numero uno del mondo agli Internazionali Bnl d'Italia. L'azzurro si è presentato poco prima delle 15 fir ... ilmessaggero.it Sinner-Ofner: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo realeEsordio nel Masters 1000 italiano per il campione altoatesino: al Foro Italico la sfida nel secondo turno con l'austriaco numero 82 del ranking ... tuttosport.com Djokovic eliminato dagli Internazionali di Roma, ko con Prizmic in tre set: dai problemi di stomaco alle polemiche sul campo, cosa è successo - facebook.com facebook #Prizmic- #Djokovic diretta: segui live la sfida degli Internazionali di Roma x.com