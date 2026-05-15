Nell' Italia ai piedi di Sinner a salvare il derby di Roma ci pensano i tifosi

A Roma, durante un match importante, la tensione tra i tifosi e le autorità sportive si è fatta sentire. Un rappresentante ha commentato la gestione dei diritti televisivi, spiegando che l’organizzazione non possiede i diritti stessi, ma che sono affidati a un’agenzia internazionale. Ha inoltre precisato che il torneo fa parte di un circuito ufficiale, con un supervisore sul campo, e ha respinto le accuse di spostamenti improvvisi o decisioni unilaterali legate a eventi esterni, come alcuni hanno cercato di insinuare.

“Noi non siamo proprietari dei diritti e abbiamo diversi paesi collegati, perché li gestisce l'Atp Media, e abbiamo un torneo che è parte di un circuito internazionale, l'Atp, con il Supervisor presente qui, e non credo abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un "deficiente" - così ho. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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