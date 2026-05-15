Nell' ex chiesa di San Cristoforo un polo multifunzionale tra arte cultura e sostenibilità
L'agenzia piacentina Blacklemon ha ottenuto dalla Diocesi di Piacenza la gestione della ex chiesa di San Cristoforo, situata all’angolo tra via Genocchi e via Gregorio X. La chiesa, un esempio del Barocco piacentino, si presenta in buone condizioni e si trova in una zona centrale della città. La struttura è destinata a diventare un polo multifunzionale dedicato a arte, cultura e sostenibilità, secondo quanto annunciato dalle parti coinvolte.
L'agenzia piacentina Blacklemon ha preso in gestione dalla Diocesi di Piacenza la ex chiesa di San Cristoforo, un piccolo gioiello del Barocco piacentino, perfettamente conservata, che si trova all'angolo tra via Genocchi e via Gregorio X. Nel pomeriggio del 14 maggio si è tenuta l'inaugurazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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