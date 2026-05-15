Nell' ex chiesa di San Cristoforo un polo multifunzionale tra arte cultura e sostenibilità

L'agenzia piacentina Blacklemon ha ottenuto dalla Diocesi di Piacenza la gestione della ex chiesa di San Cristoforo, situata all’angolo tra via Genocchi e via Gregorio X. La chiesa, un esempio del Barocco piacentino, si presenta in buone condizioni e si trova in una zona centrale della città. La struttura è destinata a diventare un polo multifunzionale dedicato a arte, cultura e sostenibilità, secondo quanto annunciato dalle parti coinvolte.

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