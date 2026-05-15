Nelle mense scolastiche di Piacenza il menù senza glutine nella Settimana della Celiachia

Da ilpiacenza.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Settimana della Celiachia, nelle mense scolastiche di Piacenza sono stati offerti menu senza glutine. L’assessore alla scuola ha partecipato a un evento presso la mensa di una scuola primaria, in cui era presente l’Amministrazione comunale, per rappresentarla durante l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Celiachia. La manifestazione si è svolta nell’ambito di una settimana dedicata alla sensibilizzazione sulla celiachia e alle esigenze alimentari dei soggetti interessati.

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Pranzo alla mensa della primaria De Amicis per l’assessore Adriana Fantini, che ha rappresentato l’Amministrazione comunale in occasione dell’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme”, promossa dall’Associazione Italiana Celiachia nel corso della settimana nazionale di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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