Nelle mense scolastiche di Piacenza il menù senza glutine nella Settimana della Celiachia
Durante la Settimana della Celiachia, nelle mense scolastiche di Piacenza sono stati offerti menu senza glutine. L’assessore alla scuola ha partecipato a un evento presso la mensa di una scuola primaria, in cui era presente l’Amministrazione comunale, per rappresentarla durante l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Celiachia. La manifestazione si è svolta nell’ambito di una settimana dedicata alla sensibilizzazione sulla celiachia e alle esigenze alimentari dei soggetti interessati.
Pranzo alla mensa della primaria De Amicis per l’assessore Adriana Fantini, che ha rappresentato l’Amministrazione comunale in occasione dell’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme”, promossa dall’Associazione Italiana Celiachia nel corso della settimana nazionale di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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