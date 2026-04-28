Settimana celiachia a Benevento | menù senza glutine nelle scuole il 13 maggio

Nella settimana dedicata alla celiachia, il Comune di Benevento ha organizzato un’iniziativa che coinvolge le scuole della città. Il 13 maggio, nelle mense scolastiche sarà proposto un menù senza glutine, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadini sulla condizione e sull’alimentazione corretta. L’evento fa parte di un programma volto a diffondere informazioni e a promuovere abitudini alimentari adeguate per chi soffre di questa condizione.

Un’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Comune per informare cittadini e studenti sulla celiachia e l’importanza di una corretta alimentazione senza glutine nella settimana della celiachia. Il Comune di Benevento aderisce ufficialmente alla Settimana della Celiachia 2026, promossa dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC), confermando il proprio impegno nella sensibilizzazione su un tema sanitario sempre più rilevante. L’annuncio arriva dal consigliere delegato all’Istruzione, Marcello Palladino, che ha sottolineato il valore educativo e sociale dell’iniziativa, ormai diventata un appuntamento centrale a livello nazionale per diffondere informazioni corrette e aggiornate sulla celiachia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Settimana celiachia a Benevento: menù senza glutine nelle scuole il 13 maggio Notizie correlate Il Comune aderisce alla Settimana della celiachia: menù dedicato il 13 maggioTempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino annuncia che il Comune di Benevento aderirà alla Settimana... Vivere senza glutine, incontro ad Arezzo sulla celiachiaSabato 28 marzo gli esperti di Fipe Confcommercio e Associazione Italiana Celiachia Toscana si confronteranno su diagnosi, dieta e qualità della vita... Contenuti utili per approfondire Il Comune di Benevento aderisce alla Settimana della celiachia: il 13 maggio menù dedicato per la mensa scolasticaIl consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino annuncia che il Comune di Benevento aderirà alla Settimana della Celiachia, indetta dall’Aic (Associazione italiana celiachia) e diventata un ... ntr24.tv Torna in Sicilia a Maggio la Settimana Nazionale della CeliachiaLa Settimana Nazionale della Celiachia torna in Sicilia e in tutta Italia dal 9 al 17 Maggio, organizzata dall'AIC - Associazione Italiana Celiachia - in collaborazione con le 21 ... 98zero.com