Settimana della Celiachia menù senza glutine nelle scuole di Fabriano e Jesi

Durante la Settimana della Celiachia, le scuole di Fabriano e Jesi hanno offerto menù senza glutine ai loro studenti. Questa iniziativa mira a favorire l’inclusione di chi soffre di questa condizione alimentare, offrendo pasti adeguati e sicuri. La scelta di proporre alimenti senza glutine nelle mense scolastiche riguarda sia aspetti pratici che di sensibilizzazione, coinvolgendo studenti, famiglie e personale scolastico.

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