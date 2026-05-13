Settimana della Celiachia menù senza glutine nelle scuole di Fabriano e Jesi

Da anconatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Settimana della Celiachia, le scuole di Fabriano e Jesi hanno offerto menù senza glutine ai loro studenti. Questa iniziativa mira a favorire l’inclusione di chi soffre di questa condizione alimentare, offrendo pasti adeguati e sicuri. La scelta di proporre alimenti senza glutine nelle mense scolastiche riguarda sia aspetti pratici che di sensibilizzazione, coinvolgendo studenti, famiglie e personale scolastico.

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JESI- Un gesto piccolo, quello del pasto condiviso, che diventa occasione di crescita, sensibilizzazione e inclusione. In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia, promossa dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC) dal 9 al 17 maggio 2026, i Comuni di Fabriano e Jesi, in.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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