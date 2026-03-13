La moglie di un noto infettivologo è stata coinvolta nella truffa della ballerina, un caso che ha attirato l'attenzione dei media. La vicenda riguarda un'operazione fraudolenta che ha coinvolto diverse persone e ha portato a conseguenze legali. Attualmente sono in corso indagini per chiarire i dettagli e stabilire eventuali responsabilità. Le autorità stanno valutando le misure da adottare per tutelare le persone coinvolte.

Nella truffa della ballerina cade anche la moglie di Matteo Bassetti. La donna ha risposto al sondaggio della ballerina e così ha dato il via alla seconda parte della truffa. Il suo numero sarebbe stato usato per fare richiesta di 900 euro al conduttore Gianluigi Nuzzi. Il copione è lo stesso nel quale sono inciampati centinaia di italiani. A far abbassare la guardia è l’arrivo del messaggio da parte di un numero “amico”. Non manca però il modo di difendersi. Bassetti cade nella truffa Finisce nella truffa della ballerina anche la moglie di Matteo Bassetti, il noto infettivologo. Dentro la Notizia racconta l’episodio, che ha coinvolto anche Gianluigi Nuzzi stesso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nella truffa della ballerina è caduta anche la moglie di Matteo Bassetti, quali conseguenze e cosa fare

Articoli correlati

Anche Cipro (Ue) nella ritorsione iraniana. Quali conseguenze?L’isola ospita Typhoon inglesi e fa parte del cosiddetto triumvirato del Mediterraneo orientale con Israele e Grecia.

Acqua frizzante, cosa dice Matteo Bassetti sul ruolo nella perdita di pesoSecondo Matteo Bassetti, l’acqua frizzante non fa dimagrire da sola: gli effetti sul metabolismo sono minimi e contano soprattutto dieta e abitudini.

Approfondimenti e contenuti su Matteo Bassetti

Argomenti discussi: Mattino Cinque: Martedì 3 marzo Video.

Truffa della ballerina: hackerato il profilo WhatsApp del parroco di Caravaggio. Non cliccate su quel linkIl sacerdote è caduto nella cosiddetta truffa della ballerina. L’account è stato bloccato automaticamente dal sistema di sicurezza dell’app ... bergamonews.it

Truffa della ballerina su WhatsApp: come funziona il ghost pairing e come difendersiUn messaggio innocuo da un contatto conosciuto, una bambina che vuole vincere un concorso di danza, un codice di verifica che sembra normale. In pochi secondi, il vostro account WhatsApp finisce nelle ... tomshw.it