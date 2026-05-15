Nel Sei Nazioni l’Italia femminile si guadagna lo stipendio

Nel torneo Sei Nazioni, la squadra femminile di rugby italiana ha ottenuto risultati positivi e si sta distinguendo per le prestazioni messe in campo. La partecipazione alla competizione è arrivata diversi anni dopo quella maschile, ma le giocatrici stanno mostrando miglioramenti significativi rispetto alle edizioni precedenti. La squadra ha affrontato le partite con determinazione e ha conquistato alcuni punti importanti, evidenziando una crescita nel livello di gioco rispetto alle stagioni passate.

È arrivata all’importante torneo di rugby anni dopo quella maschile, ma se la sta cavando meglio, nonostante il grande divario con le squadre più forti Sabato 9 maggio, nel Sei Nazioni femminile di rugby, l’Italia ha perso 33-61 contro l’Inghilterra. È stato un ottimo risultato, il migliore di sempre contro l’Inghilterra, la squadra più forte al mondo e una delle migliori di ogni sport, maschile e femminile. Contro l’Inghilterra l’Italia ha fatto in una partita quasi il triplo dei punti che aveva fatto nelle precedenti cinque, che erano finite 67-3, 74-0, 68-5, 48-0 e 38-5. L’Inghilterra vince il torneo dal 2019 e non ci perde una partita dal 2018. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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