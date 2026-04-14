Italia Femminile rugby le convocate per la sfida contro l’Irlanda nel Sei Nazioni 2026

Il selezionatore della nazionale femminile di rugby ha annunciato le 30 giocatrici che parteciperanno alla partita contro l’Irlanda, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026. La squadra si prepara in vista della trasferta a Galway, con l’obiettivo di affrontare la match con le atlete scelte per questa occasione. La convocazione include atlete provenienti da diversi club e regioni.

Il CT Fabio Roselli ha scelto le 30 Azzurre che prepareranno la trasferta di Galway per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni Femminile 2026. Prima chiamata nella gestione Roselli per Giulia Cavina. Il gruppo lavorerà al CPO Giulio Onesti di Roma fino a giovedì 16 aprile, giorno in cui la squadra partirà alla volta di Galway. In Irlanda le Azzurre affronteranno le padrone di casa al Dexcom Stadium sabato 18 aprile alle ore 16.20. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Rugby femminile, le convocate dell’Italia per la sfida in Irlanda del Sei NazioniDopo la sconfitta patita in Francia all’esordio, l’Italia si appresta a vivere la trasferta in Irlanda per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026... Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il match del Sei Nazioni contro la FranciaLa finale della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile si disputerà domenica 29 marzo alle ore 15.