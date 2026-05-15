Nel Piano Casa di Meloni promesse vuote e niente soldi l'esperto | Aiuterà i privati non i giovani

Il governo guidato dalla leader di un partito di destra ha annunciato un piano di riqualificazione di 60mila case popolari entro un anno, con l’obiettivo di realizzare almeno 100mila nuove abitazioni a prezzi contenuti nei prossimi dieci anni. Tuttavia, un esperto ha commentato che il piano favorirà principalmente i privati, mentre i giovani e le fasce più deboli non risultano beneficiari diretti. Finora, non sono stati annunciati fondi aggiuntivi per finanziare le promesse fatte dal governo.

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