Nel parco di Pratolino si è svolta oggi la prima giornata dedicata alla protezione civile promossa dalla Metrocittà. L’evento ha previsto l’allestimento di un’area giochi per bambini e la creazione di un percorso informativo con dimostrazioni pratiche sulle attività di emergenza. Sono stati coinvolti volontari e operatori del settore, che hanno illustrato le procedure di sicurezza e le tecniche di primo intervento. La giornata si è conclusa con una sessione di domande e risposte aperta al pubblico presente.

Firenze, 15 maggio 2026 – Un'area per bambini con giochi dedicati ai più giovani e il percorso di 'Pompieropoli' dedicato ai più piccoli dove sarà possibile effettuare delle attiività anti-incendio, un'area droni per potersi esercitare e numerose altre possibilità: è quanto 'offre' il parco Mediceo di Villa Demidoff che ospiterà il 23 maggio la prima giornata della Protezione civile della Città metropolitana di Firenze. L'evento è organizzato dal servizio di Protezione civile dell'ente: alterna momenti formativi a dimostrazioni pratiche per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei rischi. La giornata prevede una serie di interventi e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel parco di Pratolino la prima giornata di protezione civile della Metrocittà

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