Servizio civile universale per progetti presso il Parco Mediceo di Pratolino
Nel 2026, la Città Metropolitana di Firenze ha annunciato il finanziamento di tre progetti di Servizio Civile Universale che avranno una durata di 12 mesi. I programmi riguarderanno i settori dell'educazione, della cultura e dell'ambiente e coinvolgeranno giovani volontari in attività presso il Parco Mediceo di Pratolino.
Nel 2026 la Città Metropolitana di Firenze finanzierà 3 programmi di intervento di Servizio Civile Universale della durata di 12 mesi ciascuno, per i settori educazione, cultura e ambiente. "Turismo e educazione: SCU (servizio civile universale) per lo sviluppo sostenibile dei territori", n. 1 volontarioa + n. 1 volontarioa "Giovani con minori opportunità" a basso reddito, codice progetto PTXSU0030225010376NMTX. Tutti i programmi si svolgeranno presso il Parco Mediceo di Pratolino, via Fiorentina 276 (Vaglia - FI), codice sede 188288. I dettagli dei programmi sono pubblicati sul sito https:www.scanci.it, oltre che sul portale nazionale https:www. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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