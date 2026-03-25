Nel 2026, la Città Metropolitana di Firenze ha annunciato il finanziamento di tre progetti di Servizio Civile Universale che avranno una durata di 12 mesi. I programmi riguarderanno i settori dell'educazione, della cultura e dell'ambiente e coinvolgeranno giovani volontari in attività presso il Parco Mediceo di Pratolino.

Nel 2026 la Città Metropolitana di Firenze finanzierà 3 programmi di intervento di Servizio Civile Universale della durata di 12 mesi ciascuno, per i settori educazione, cultura e ambiente. "Turismo e educazione: SCU (servizio civile universale) per lo sviluppo sostenibile dei territori", n. 1 volontarioa + n. 1 volontarioa "Giovani con minori opportunità" a basso reddito, codice progetto PTXSU0030225010376NMTX. Tutti i programmi si svolgeranno presso il Parco Mediceo di Pratolino, via Fiorentina 276 (Vaglia - FI), codice sede 188288. I dettagli dei programmi sono pubblicati sul sito https:www.scanci.it, oltre che sul portale nazionale https:www. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Servizio civile universale per progetti presso il Parco Mediceo di Pratolino

Articoli correlati

Un’opportunità presso il Parco Regionale dei Castelli Romani. Pubblicato il bando per il Servizio Civile UniversaleIl bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e prevede l’avvio di progetti della durata di 8 o 12 mesi, con un impegno medio di circa 25 ore...

Servizio civile universale, al Parco della Maiella due progetti per i giovani: domande entro l’8 aprileÈ stato pubblicato il nuovo bando 2026 per il Servizio civile universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Approfondimenti e contenuti su Parco Mediceo di

Temi più discussi: Pisa, servizio civile universale: 16 posti nel Parco di San Rossore; Servizio Civile Universale: bando di selezione; Opportunità in Abruzzo per i giovani con il servizio civile: 353 posti disponibili, pubblicato il bando; L’Asl At offre sei posti per il Servizio Civile Universale.

Servizio civile universale per progetti presso il Parco Mediceo di PratolinoNel 2026 la Città Metropolitana di Firenze finanzierà 3 programmi di intervento di Servizio Civile Universale della durata di 12 mesi ciascuno, per i settori educazione, cultura e ambiente. In partico ... firenzetoday.it

Arriva il Servizio Civile Universale nel Parco del TicinoIl Servizio civile universale rappresenta un'importante esperienza di cittadinanza attiva ed è un'occasione di formazione e crescita personale e professionale per i giovani dai 18 ai 28 anni che sono ... ticinonotizie.it

Il Parco Mediceo di Pratolino riapre al pubblico x.com

Riapre il par o di Pratolino! Parco Mediceo di Pratolino - facebook.com facebook