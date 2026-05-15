A Baranzate, comune alle porte di Milano con una delle percentuali più alte di cittadini di origine straniera, si è registrata una serie di commenti negativi sui social network nei confronti di Nuurta Ahamed, candidata di origini somale. La donna ha ricevuto numerosi messaggi di insulti e discriminazioni online, scatenati da un dibattito pubblico relativo alla sua candidatura. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi legali.

Baranzate, 15 maggio 2026 – A Baranzate, comune alle porte di Milano, noto per essere il più multietnico d’Italia, dove circa il 39% dei 12.000 abitanti sono stranieri e convivono 83 diverse etnie. A Baranzate dove negli anni progetti di integrazione sociale e culturale sono diventi esempi virtuosi per tutto il Paese, la candidatura alle elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio di Nuurta Ahamed, nella lista Progetto per Baranzate del sindaco Luca Elia, ha scatenato sui social una valanga di commenti razzisti, frasi vergognose e irripetibili. “Altro che voto, può tornare in Africa”, “e quale sarebbe il suo programma per i baranzatesi?”, “Ma dove caxxoooooooo e finita l’Italia che amavo io 30 anni fa? Ma davvero vi fate comandare da questa gente a casa vostra? Spero che vinca Vannacci cosi da fare un po’ di pulizia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel comune più multietnico d’Italia valanga di odio social su Nuurta Ahamed, candidata di origini somale

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