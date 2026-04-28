Segre | Valanga di odio sempre più vasta a 96 anni mi scrivono ancora ‘perché non muori?’

A 96 anni, una figura pubblica riceve quotidianamente messaggi di insulti e richieste di morte, nonostante sia protetta da una scorta da diversi anni. In un’intervista, ha descritto un mondo caratterizzato da un’onda crescente di odio che si manifesta attraverso comunicazioni online e lettere offensive. La persona ha evidenziato come questa valanga di ostilità coinvolga sempre più individui e si rivolga spesso a lei con insulti e minacce.

(Adnkronos) – Un “mondo dell’odio talmente vasto, sempre più vasto”, una “valanga d’odio”, che “nonostante io abbia la scorta da anni e abbia 96 anni, trascina persone a mandarmi messaggi con scritto ‘perché non muori?’”. E' l'amara constatazione della senatrice a vita Liliana Segre. La senatrice a vita sopravvissuta all’Olocausto ha ricordato di quando da bambina “avevo mania di correre nei corridoi e andare a rispondere al telefono a muro. Finché venne la campagna razziale nel ‘38 e mio padre mi disse di non rispondere più al telefono. Di solito obbedivo ma qualche volta no: rispondevo e spesso quello dall’altra parte non era bambino, ma un uomo o una donna, che dicevano ‘perché non muori?’.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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