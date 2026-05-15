Sono stati ufficializzati i nomi dei giocatori convocati dal Belgio per il Mondiale. Tra i 26 atleti scelti compaiono due calciatori del Milan, che parteciperanno alla fase finale della competizione. La lista comprende anche altri nazionali di diverse squadre europee, pronti a rappresentare il paese nelle partite internazionali. La convocazione è arrivata a poche settimane dall’inizio del torneo, che si svolgerà in diverse città del continente. La squadra si prepara ora alle sfide in programma.

Con i vari campionati che si avvicinano al termine, molte Nazionali iniziano a pensare già al Mondiale. L'11 giugno, infatti, prenderà il via il Mondiale tra gli Stati Uniti, Canada e Messico. In vista della competizione, numerose squadre hanno già ufficializzato i convocati, tra questi anche il Belgio. Rudi Garcia, Commissario Tecnico dei 'Diavoli Rossi' dal gennaio del 2025, ha diramato, nella giornata di ieri, gli uomini che prenderanno parte ad una delle competizioni più belle in assoluto, e ci sono anche alcuni calciatori del Milan. Tra i vari nomi, infatti, spuntano anche quelli di Koni De Winter, difensore rossonero, e Alexis Saelemaekers. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nazionali, ufficiali i convocati del Belgio per il Mondiale: presenti due giocatori del Milan

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Highlights: Italia-Portogallo 2-0 | Under 16 | Amichevole

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