Nazionali 12 giocatori dell’Inter convocati | chi sono e tutti gli impegni di queste due settimane

Inter News 24 Nazionali che vedranno ben 12 calciatori dell’Inter impegnati con le rispettive selezioni: tutti gli impegni di questa sosta. La Serie A e gli altri campionati lasciano spazio alla sosta delle Nazionali. Una sosta che per l’Italia significa tantissimo. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso, si giocano i playoff per l’accesso al prossimo Mondiale. Giovedì l’impegno contro l’Irlanda del Nord, in caso di vittoria si giocherà la finale contro una tra Bosnia e Galles. In casa Inter ci sono 3 calciatori convocati dalla nazionale italiana, in generale sono 12 impegnati con le rispettive selezioni. 12 calciatori dell’Inter in Nazionale: chi sono e tutti gli impegni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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