Rossoneri in giro per il mondo | la guida a tutti i giocatori del Milan convocati dalle proprie Nazionali
Il Milan ha diversi giocatori impegnati con le loro nazionali in tutto il mondo. Alcuni sono stati chiamati dalla Francia, altri dagli Stati Uniti, mentre altri ancora dall’Inghilterra e dal Belgio. La lista comprende tutti i rossoneri convocati, con le rispettive nazionali pronti a scendere in campo in queste settimane. La squadra si prepara alle prossime sfide internazionali con i propri rappresentanti.
La sosta per le Nazionali di fine marzo sta per iniziare e, come sempre, porta con sé un doppio volto per il Milan: da una parte i giocatori chiamati a rappresentare i propri Paesi, dall’altra chi resta a Milanello, per scelta tecnica o per infortunio. Tra playoff Mondiali e amichevoli internazionali, il quadro è variegato e offre indicazioni interessanti anche sul peso dei rossoneri nel panorama internazionale. Ecco, di seguito, la guida definitiva di tutti i giocatori del Diavolo convocati dalle proprie Nazionali Il blocco più consistente è quello francese, con Mike Maignan e Adrien Rabiot regolarmente convocati. Restano fuori, invece, Fofana e Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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