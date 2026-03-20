Il Milan ha diversi giocatori impegnati con le loro nazionali in tutto il mondo. Alcuni sono stati chiamati dalla Francia, altri dagli Stati Uniti, mentre altri ancora dall’Inghilterra e dal Belgio. La lista comprende tutti i rossoneri convocati, con le rispettive nazionali pronti a scendere in campo in queste settimane. La squadra si prepara alle prossime sfide internazionali con i propri rappresentanti.

La sosta per le Nazionali di fine marzo sta per iniziare e, come sempre, porta con sé un doppio volto per il Milan: da una parte i giocatori chiamati a rappresentare i propri Paesi, dall’altra chi resta a Milanello, per scelta tecnica o per infortunio. Tra playoff Mondiali e amichevoli internazionali, il quadro è variegato e offre indicazioni interessanti anche sul peso dei rossoneri nel panorama internazionale. Ecco, di seguito, la guida definitiva di tutti i giocatori del Diavolo convocati dalle proprie Nazionali Il blocco più consistente è quello francese, con Mike Maignan e Adrien Rabiot regolarmente convocati. Restano fuori, invece, Fofana e Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rossoneri in giro per il mondo: la guida a tutti i giocatori del Milan convocati dalle proprie Nazionali

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