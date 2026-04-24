Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni dopo due anni d'amore | la cerimonia blindata a Bari

Nathaly Caldonazzo si è sposata con Filippo Maria Bruni, suo compagno da due anni, nella basilica di San Nicola a Bari. La cerimonia si è svolta in forma privata, con un'organizzazione che ha limitato l'accesso ai presenti. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in una location storica della città, senza rivelare dettagli sugli invitati o sul rito. La notizia è stata confermata attraverso fonti ufficiali.

Nathaly Caldonazzo si è sposata con Filippo Maria Bruni, suo compagno da due anni, nella basilica di San Nicola a Bari. La cerimonia, blindata, è proseguita poi in una masseria.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni: la data delle nozze Chi è Filippo Maria Bruni, il futuro marito di Nathaly CaldonazzoL'avevamo vista raggiante a Verissimo dove, intervistata da Silvia Toffanin, aveva annunciato con grande gioia le nozze con il nuovo compagno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nathalie Caldonazzo: Mi sposo con Filippo il 24 aprile. Mia figlia? Ho chiuso storie importanti perché me lo ha chiesto e aveva ragione; Nathaly Caldonazzo si sposa: i dettagli sull’abito e la cerimonia tradizionale; Nathalie Caldonazzo: Mi sposo con Filippo il 24 aprile. Mia figlia? Ho chiuso storie importanti perché me lo ha chiesto; Nathaly Caldonazzo si sposa | i dettagli sull’abito e la cerimonia tradizionale. Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni dopo due anni d’amore: la cerimonia blindata a BariNathaly Caldonazzo si è sposata con Filippo Maria Bruni, suo compagno da due anni, nella basilica di San Nicola a Bari ... fanpage.it Nathaly Caldonazzo si sposa: i dettagli sull’abito e la cerimonia tradizionaleNathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni il 24 aprile: i dettagli sull’abito e la cerimonia. Per sposarmi ancora da pischella ... dilei.it Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre”. Così Nathaly Caldonazzo ha raccontato il momento in cui Filippo Maria Bruni le ha fatto capire che non sarebbe andato via, anche quando lei provava a mandarlo via in tutti i modi. Una frase che dice t - facebook.com facebook