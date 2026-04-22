Nathaly Caldonazzo si prepara a sposarsi, con i dettagli dell’abito e della cerimonia tradizionale che sono stati resi noti. La cantante e attrice si appresta a vivere uno dei momenti più significativi della sua vita, con tutte le fasi dell’organizzazione che sono state pubblicamente condivise. La cerimonia si svolgerà secondo le usanze classiche, con la presenza di amici e familiari.

Nathaly Caldonazzo sta per vivere uno dei giorni più importanti della sua vita: è in procinto di convolare a nozze. E la data scelta non è casuale, anzi: un giorno simbolico, che segna l’inizio di un nuovo capitolo. “Il giorno prima della Liberazione”, come tiene a precisare lei stessa, “e a un mese dal mio cinquantasettesimo compleanno, che cade il 24 maggio, per sposarmi ancora da pischella”. Un’ironia tutta sua, che racconta bene il modo in cui ha deciso di approcciarsi a questo matrimonio: con leggerezza, ma anche con una certa solennità. Nathaly Caldonazzo, il matrimonio nella Basilica di San Nicola e l’abito color crema. Il sì per Nathaly Caldonazzo arriverà il prossimo 24 aprile a Bari, in una cornice decisamente simbolica: la Basilica di San Nicola.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nathaly Caldonazzo si sposa: i dettagli sull’abito e la cerimonia tradizionale

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