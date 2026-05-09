Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis | è nata Beatrice Partenope

E' nata Beatrice Partenope, la seconda figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: la coppia si era innamorata nel 2019 a Uomini e donne Natalia Paragoni e Andrea Zelletta danno il benvenuto a Beatrice Partenope, la loro secondogenita. In un post a corosello hanno immortalato i primi istanti di vita della piccola e come la loro Ginevra – meglio conosciuta come Ginny- ha reagito all’arrivo della sorellina. Foto intime e dolci, che mostrano la felicità della coppia nata aUomini e Donnee che con il tempo ha stretto una legame sempre più solido. Lo scorso 4 dicembre la coppia aveva annunciato di aspettare un altro figlio, dopo che i sospetti si erano rincorsi, un video simpatico che ha confermato i rumors e adessoNatalia ha dato alla luce Beatrice.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta annunciano di aspettare il loro secondo figlio

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