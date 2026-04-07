Dopo oltre dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la disputa sull’eredità tra il figlio e la seconda moglie non si è ancora conclusa. Recentemente, la Corte d’Appello ha respinto i ricorsi presentati dalle parti coinvolte, mantenendo inalterata la posizione delle decisioni precedenti. La questione legale riguardante la divisione dei beni del noto musicista prosegue senza novità significative.

Nessuna svolta: resta il nodo sull’eredità. A più di dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la questione legata alla sua eredità continua a far discutere. L’ultimo capitolo arriva dalla Corte d’Appello di Roma che, lo scorso 1° aprile, ha respinto sia il ricorso presentato da Fabiola Sciabbarrasi sia quello incidentale di Alessandro Daniele, confermando di fatto quanto già stabilito in primo grado. La vicenda ruota attorno a un tema tecnico ma centrale: la distinzione tra diritti d’autore e diritti connessi, cioè quelle tutele economiche e morali riconosciute non solo all’autore, ma anche a chi contribuisce alla produzione, interpretazione e diffusione delle opere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Eredità Pino Daniele, ancora scontro tra figlio e seconda moglie: la Corte d’Appello respinge i ricorsi

Pino Daniele, lite per l'eredità tra figlio e seconda moglie. La sentenza sul testamento: "Ricorsi respinti"Al centro della causa tra Alessandro Daniele e Fabiola Sciabbarrasi c'erano un presunto accordo verbale e la divisione dei diritti d'autore e dei...

Pino Daniele, rigettati i ricorsi figlio e seconda moglie su ereditàLa Corte d'Appello di Roma ha rigettato le richieste contrapposte nella causa sull'eredità di Pino Daniele.

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Sull'eredità di Pino Daniele è ancora scontro, dopo 10 anni, tra la seconda moglie e il figlio primogenitoRespinti i ricorsi presentati da Fabiola Sciabbarrasi e Alessandro Daniele: al centro della disputa restano i diritti d’autore e i diritti connessi alla produzione dell'artista napoletano ... lasicilia.it

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Si è conclusa la disputa sull’eredità di Pino Daniele, che coinvolgeva il primogenito e la seconda moglie - facebook.com facebook

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