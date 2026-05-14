I Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 vedono Portobello in testa con il maggior numero di candidature, confermando l’interesse crescente verso le produzioni italiane nel settore seriale. La scena nazionale si distingue per l’attenzione dedicata alle serie di grandi dimensioni, che raccolgono riconoscimenti e candidature in occasione di questa manifestazione. La presenza di diverse produzioni italiane evidenzia l’importanza sempre maggiore che il settore seriale riveste nell’ambito dell’industria audiovisiva, sia in Italia che all’estero.

La serialità italiana continua a ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nell’industria audiovisiva nazionale e internazionale. A confermarlo sono i Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, che hanno già incoronato Portobello di Marco Bellocchio come Serie dell’anno. Il riconoscimento arriva prima della serata conclusiva del premio, prevista il 6 giugno a Napoli, dove saranno assegnati anche tutti gli altri Nastri nelle categorie principali, per le quali sono state annunciate le cinquine finaliste, che fotografano un panorama televisivo italiano molto ampio, tra produzioni popolari, serie autoriali e titoli capaci di raggiungere anche il mercato internazionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: Portobello domina, ecco tutte le candidature

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