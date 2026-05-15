NAS Caserta | sospesi sei sanitari accuse di truffa e false attestazioni

Sei sanitari sono stati sospesi dall'attività dai Nas di Caserta a seguito di un'indagine sulla presenza di false timbrature e sospetti di truffa all'ASL. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, che hanno accertato irregolarità nelle attestazioni di presenza e nelle pratiche amministrative. Le verifiche sono ancora in corso, e al momento si conoscono solo i provvedimenti di sospensione emessi nei confronti di alcuni operatori sanitari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui