NAS Caserta | sospesi sei sanitari accuse di truffa e false attestazioni
Sei sanitari sono stati sospesi dall'attività dai Nas di Caserta a seguito di un'indagine sulla presenza di false timbrature e sospetti di truffa all'ASL. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni, che hanno accertato irregolarità nelle attestazioni di presenza e nelle pratiche amministrative. Le verifiche sono ancora in corso, e al momento si conoscono solo i provvedimenti di sospensione emessi nei confronti di alcuni operatori sanitari.
NAS Caserta: sospesi sei sanitari, false timbrature e truffa all’ASL. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazion i e Sanità (NAS) di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare interdittiva emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta di questa Procura della Repubblica con il quale è stato disposta la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di dodici mesi nei confronti di sei operatori sanitari, tra dirigenti medici e infermieri, in forza presso l’azienda sanitaria locale. La misura applicata impedisce ai destinatari di svolgere l’attività lavorativa sia presso I ‘amministrazione di appartenenza, sia in qualunque altra struttura pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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