Blitz dei Nas nel salernitano | sospesi due laboratori di pasticceria criticità anche nelle case per anziani

Durante le festività pasquali, i carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Sono stati sospesi due laboratori di pasticceria a causa di irregolarità rilevate, mentre sono emerse criticità anche nelle strutture per anziani. L'operazione ha coinvolto diverse verifiche volte a garantire il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza.

In occasione delle festività pasquali, i carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli a tutela della salute pubblica nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. Le ispezioni hanno avuto come obiettivo principale la sicurezza alimentare dei prodotti tipici pasquali e la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Blitz dei NAS nel Sannio: sequestrati 12 quintali di alimenti irregolari, controlli anche nelle strutture per anzianiTempo di lettura: 2 minutiIn vista delle festività pasquali, i Carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli nelle province di... Blitz dei Nas nelle pasticcerie: controlli e sequestri nel salernitanoNella Costiera Amalfitana, sono stati sequestrati 70 kg di prodotti dolciari semilavorati privi della tracciabilità. Temi più discussi: Batteri fecali nei vassoi per gli ammalati, insetti e cibi scaduti: blitz dei Nas in 70 mense di ospedali e Rsa in Campania; Mense ospedaliere, blitz dei Nas: irregolarità nel 42,7%; Napoli, blitz del Nas in un ristorante: sequestrati 100 chili di prodotti ittici; VIDEO | Mense ospedaliere tra insetti e batteri: blitz dei Nas in Campania. Blitz dei NAS di Salerno: sequestrati 12 quintali di alimenti e ispezionate RSA, irregolarità anche nella Piana del SeleSequestrati 12 quintali di dolci pasquali non tracciabili e riscontrate gravi carenze in strutture per anziani ... infocilento.it Sporco e muffa nei laboratori, blitz dei Nas in tre province: scattano multe, sequestri e sospensioniSALERNO (rgl) – Dolci tipici pronti a finire sulle tavole di Pasqua, ma senza alcuna garanzia sulla loro provenienza. E strutture per anziani con criticità che mettono a rischio la sicurezza degli osp ... ilgiornalelocale.it Blitz dei Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro: nel casolare un rifugio sotterraneo con armi e munizioni nascoste - facebook.com facebook Blitz contro la 'Ndrangheta in Calabria, Rovigo coinvolta. Operazione della Polizia con la Dda di Catanzaro. x.com