In un'analisi recente, su due aziende controllate nei cantieri, una si è rivelata irregolare. Le infrazioni riscontrate includono violazioni sulla sicurezza sul lavoro, ore non registrate, contribuzione fittizia e presenza di lavoro nero. Le ispezioni hanno evidenziato anche numerose false attestazioni di idoneità alle mansioni di fatica. Le verifiche sono state condotte da autorità competenti per garantire il rispetto delle normative.

Un’azienda su due, tra quelle al centro di ispezioni nei cantieri, risulta irregolare: dalle "violazioni in materia di sicurezza sul lavoro" alle "ore non registrate, contribuzione fittizia e lavoro nero". Tra le violazioni accertate nel corso dei controlli, "dilagano le false attestazioni di idoneità sanitaria", documento obbligatorio che deve essere rilasciato dal medico competente, e attesta l’idoneità del lavoratore a svolgere specifiche mansioni. Si aggiungono alle false attestazioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Una situazione fotografata dalla riunione del Tavolo di coordinamento permanente e del Gruppo di lavoro su sicurezza sul lavoro e lavoro sommerso presieduto dalla Prefettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Irregolarità in un cantiere su due: "Dilagano le false attestazioni di idoneità a mansioni di fatica"

