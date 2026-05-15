Giada Zanola drogata e scaraventata giù dal cavalcavia sulla A4 | condannato all' ergastolo l' ex Andrea Favero

A Padova si è concluso con la condanna all’ergastolo il processo relativo all’omicidio di una donna di 33 anni, avvenuto il 29 maggio 2024. La vittima è stata gettata da un cavalcavia dell’autostrada A4 e successivamente è deceduta. L’imputato, accusato di aver commesso il gesto nei confronti dell’ex compagna, è stato giudicato colpevole e condannato a vita in primo grado. La vicenda ha attirato l’attenzione su un episodio di violenza che si è svolto lungo un’arteria autostradale nel territorio padovano.

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