Corriere dello Sport | ADL-Conte Incontro in Europa

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il club ha organizzato un incontro in Europa tra il presidente e l'allenatore. L'obiettivo è discutere le prossime mosse e valutare la situazione della squadra. La partita ha avuto ripercussioni anche sugli assetti interni e sulle decisioni future del team. La riunione si è svolta in un contesto internazionale, lontano dai riflettori italiani.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Il ko con la Lazio non lascia solo scorie sul campo, ma incide anche sulle strategie del club. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sconfitta ha rallentato i piani del Napoli, portando a una riflessione anche sull’incontro tra De Laurentiis e Conte. Ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come l’idea iniziale fosse quella di anticipare il vertice già nei pressi della sfida con la Cremonese, ma il momento delicato ha suggerito prudenza. Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabio Mandarini, sottolinea che ora la priorità è esclusivamente la qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “ADL-Conte. Incontro in Europa” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “L’urlo di Conte” Corriere dello Sport: “Beukema per Conte e Koeman”Corriere dello Sport: “Beukema per Conte e Koeman”"> Il Napoli ritrova Sam Beukema. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: De Laurentiis senza filtri al New York Times: Se Conte vuole andarsene può dirlo ora; Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; RASSEGNA STAMPA, prima pagina Corriere dello Sport Campania 18 aprile 2026; Figc, Malagò e le partite parallele: i nomi e le trattative in corso. Corriere dello Sport: ADL-Conte. Incontro in EuropaNAPOLI – Il ko con la Lazio non lascia solo scorie sul campo, ma incide anche sulle strategie del club. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sconfitta ha rallentato i piani del N ... napolipiu.com Futuro Napoli, il Corriere dello Sport così in prima pagina: Conte cambia tuttiConte cambia tutti: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. L'intervista di ADL a The. tuttomercatoweb.com Corriere della Sera. . Elodie e Marracash sono tornati a cantare insieme sul palco del «Marra Block Party», il live-evento alla Barona, il quartiere di Milano dove il rapper è cresciuto. Un momento di emozione per i fan dei due ex fidanzati che a sorpresa sono t facebook Il leader del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera, commenta anche i rapporti con gli Stati Uniti e parla della sua posizione sull'Ucraina. x.com