Napoli Zeballos sempre più vicino? Arrivano conferme dall’Argentina!

Exequiel Zeballos, giovane esterno offensivo argentino nato nel 2002, sembra essere sempre più vicino a lasciare il Boca Juniors e trasferirsi in Europa. Secondo quanto riportato da un esperto di mercato argentino, la decisione di lasciare il club è stata presa e il trasferimento potrebbe avvenire già a giugno. Le fonti confermano che l’interesse di squadre europee nei confronti del giocatore è cresciuto, ma non sono state ancora rese note le destinazioni specifiche.

Exequiel Zeballos lascia il Boca Juniors per l’Europa a giugno. L’esterno offensivo argentino classe 2002 ha deciso il suo addio, secondo quanto rivela l’esperto di mercato argetino, Leandro Aguilera. Zeballos e il Boca: ultimi mesi alla Bombonera. Le prossime sfide contro Cruzeiro e Universidad Católica saranno probabilmente le ultime del talento argentino con la maglia blu e oro. La dirigenza del Boca e lo stesso giocatore hanno scelto di muoversi con tempestività per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Il contratto di Zeballos scade il 31 dicembre e nessuno vuole correre il pericolo di vederlo partire senza alcun compenso. La strategia è chiara: una cessione estiva a giugno porta denaro nelle casse del club e permette al giocatore di trasferirsi in una lega importante d’Europa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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