Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors di 23 anni, si avvicina al Napoli. Le ultime notizie provenienti dall’Argentina confermano l’interesse degli azzurri per il giocatore, considerato un talento rapido e di qualità. La trattativa sembra in fase avanzata, con dettagli ancora da definire tra le parti coinvolte.

Exequiel Zeballos si avvicina sempre più al Napoli. L’esterno offensivo del Boca Juniors, 23 anni, talentuoso e velocissimo, rappresenta un obiettivo concreto per gli azzurri. Le ultime 48 ore hanno portato sviluppi significativi: l’agente del giocatore ha incontrato il cliente a Buenos Aires, il confronto è stato sereno e il calciatore ha già dato il suo benestare al trasferimento in Serie A. Non è questione di se, ma di quando e a che prezzo. L’incontro a Buenos Aires e il sì di Zeballos. Ieri l’ agente del talento argentino lo ha raggiunto in un caffè della capitale sudamericana per fare il punto sulla situazione. Una conversazione descritta come cordiale e serena, segno che le parti stanno procedendo in sintonia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, ulteriori conferme su Zeballos: le ultime dall’Argentina

Articoli correlati

La nuova regola che avrebbe escluso Messi dall’Argentina: riguarda anche il mercato di Parma e NapoliL’AFA cambia le norme sulle convocazioni: stop alla nazionale per i giovani che vanno all’estero senza un contratto pro in patria.

Mercato Napoli, le ultime su Alisson Santos: il club insiste per chiudereIl mercato del Napoli ha visto come solo colpo in entrata Giovane, che si è già messo a disposizione di Antonio Conte.

Tutto quello che riguarda Mercato Napoli

Discussioni sull' argomento Il Napoli su Tiago Gabriel, arriva la conferma del Lecce: Non posso smentire; Napoli, De Laurentiis conferma Conte e promette un’altra estate da record; Mercato residenziale, continua il trend positivo: a Napoli 8.031 compravendite nel 2025 (+3,4%); Antonio Conte vuole continuare a Napoli.

Joao Gomes al Napoli? La conferma: Manna avanti, ci lavora da mesiNelle ultime ore si parla di nuovo con insistenza del possibile arrivo in azzurro, alla fine della stagione, del centrocampista brasiliano ex Flamengo, Joao Gomes al Napoli. Addirittura c'è chi sostie ... msn.com

Mercato Napoli, Conte ha scelto il prossimo portiere azzurro! Si tratta di Butez del Como, apprezzato dal tecnico azzurro per il suo gioco con i piedi e la sua determinazione anche nelle situazioni più difficili. Vi piacerebbe vederlo in azzurro Scarica l’app di - facebook.com facebook