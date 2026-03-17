Dall’Argentina | Zeballos non tratta il rinnovo col Boca pensa solo al Napoli

Da ilnapolista.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giornalista argentino ha rivelato che il calciatore Zeballos non sta negoziando il rinnovo con il Boca Juniors e si concentra esclusivamente sulla possibilità di trasferirsi al Napoli. L’indiscrezione è stata diffusa durante il programma televisivo “Decime Que Se Siente” da Sergio Oviedo, che ha sottolineato come il giocatore sia attualmente impegnato a valutare questa opportunità.

Il 23enne argentino è in scadenza di contratto e il Napoli sta provando ad assicurarselo a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento in Serie A rappresenta al momento l’ipotesi più concreta. Il giornalista Sergio Oviedo ha lanciato un’indiscrezione importante nel corso del programma “Decime Que Se Siente”. Secondo quanto riportato, Exequiel Zeballos sarebbe destinato a lasciare il Boca Juniors per trasferirsi al Napoli. “Zeballos non sta negoziando il rinnovo con il Boca Juniors, ma sta trattando l’accordo con il Napoli per quanto riguarda il pre-contratto”. El periodista Sergio Oviedo acaba de decir en el programa “Decime Que Se Siente” que Exequiel Zeballos se va de Boca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

dall8217argentina zeballos non tratta il rinnovo col boca pensa solo al napoli
© Ilnapolista.it - Dall’Argentina: Zeballos non tratta il rinnovo col Boca, pensa solo al Napoli

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli su Zeballos: accordo col giocatore, ora si tratta con il Boca

Dall'Argentina: "Il Boca Juniors ha ricevuto una proposta dal Napoli per giocare un'amichevole al Maradona"Napoli e Boca Juniors sono, per eccellenza, le due squadre a cui si pensa quando si parla di Diego Armando Maradona.

Approfondimenti e contenuti su Dall'Argentina Zeballos non tratta il...

Temi più discussi: Possibile affare Zeballos, dall’Argentina: Si tratta il rinnovo, ma il Napoli c’è; Dall'Argentina: Zeballos vuole il Napoli, ma non vuole rompere con il Boca. La strategia; Zeballos al Napoli? Andujar: Veloce, salta l'uomo e fa gol: è uno dei più forti in Argentina; Colasanto: L'Inter doveva prendere provvedimenti per Bastoni, su Zeballos vi dico...

dall argentina dall argentina zeballos nonZeballos-Napoli, dall'Argentina: Niente rinnovo col Boca! Trattativa per pre-contrattoSecondo quanto riportato dal giornalista argentino Sergio Oviedo, Zeballos non starebbe trattando il rinnovo con il club di Buenos Aires. tuttonapoli.net

Zeballos, ieri incontro con l'agente a Buenos Aires. Dall'Argentina: Niente rinnovo, ha un accordo con il NapoliAggiornamenti sulla trattativa per Exequiel Zeballos, come appreso da AreaNapoli.it ieri, incontro con l'agente. Intanto dall'Argentina confermano le indiscrezioni. areanapoli.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.