Un giornalista argentino ha rivelato che il calciatore Zeballos non sta negoziando il rinnovo con il Boca Juniors e si concentra esclusivamente sulla possibilità di trasferirsi al Napoli. L’indiscrezione è stata diffusa durante il programma televisivo “Decime Que Se Siente” da Sergio Oviedo, che ha sottolineato come il giocatore sia attualmente impegnato a valutare questa opportunità.

Il 23enne argentino è in scadenza di contratto e il Napoli sta provando ad assicurarselo a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, il trasferimento in Serie A rappresenta al momento l’ipotesi più concreta. Il giornalista Sergio Oviedo ha lanciato un’indiscrezione importante nel corso del programma “Decime Que Se Siente”. Secondo quanto riportato, Exequiel Zeballos sarebbe destinato a lasciare il Boca Juniors per trasferirsi al Napoli. “Zeballos non sta negoziando il rinnovo con il Boca Juniors, ma sta trattando l’accordo con il Napoli per quanto riguarda il pre-contratto”. El periodista Sergio Oviedo acaba de decir en el programa “Decime Que Se Siente” que Exequiel Zeballos se va de Boca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dall’Argentina: Zeballos non tratta il rinnovo col Boca, pensa solo al Napoli

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