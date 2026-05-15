A Napoli si parla di un possibile trasferimento per Lorenzo Lucca, che al momento non sembra convincere il Nottingham Forest a riscattarlo. L’attaccante tornerà alla società partenopea al termine della stagione, ma il suo futuro dovrebbe svilupparsi altrove. La trattativa riguarda un possibile accordo tra il club di proprietà e un’altra squadra, senza ancora dettagli ufficiali. Nessuno dei soggetti coinvolti ha confermato le voci circolate in queste settimane.

Lorenzo Lucca non convincerà il Nottingham Forest al riscatto: l’attaccante tornera al Napoli a fine stagione, ma il suo futuro e lontano da Napoli. Il Bologna sta già preparando l’assalto. Lucca al Napoli: l’estate che ha cambiato tutto. L’arrivo dell’italiano dall’Udinese era stato costruito come operazione di prospettiva, un rinforzo per il reparto offensivo in attesa che Romelu Lukaku recuperasse dall’infortunio. Giovanni Manna aveva creduto nel profilo del classe 2000, vedendolo come alternativa credibile alle spalle del belga. La realtà ha smontato ogni illusione in poche settimane. Con Rasmus Hojlund già in rosa e Conte che non lo ha mai considerato parte del progetto, Lucca è diventato rapidamente un peso tattico più che una risorsa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, spunta una pretendente per Lucca: il possibile affare

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Napoli, la partenza di Lucca per Nottingham

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