Su recenti voci di mercato, il nome di Ruben Dias è tornato a circolare come possibile obiettivo di mercato di un club di Serie A. Le dichiarazioni di un ex calciatore hanno riacceso le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, portando a un aumento delle speculazioni su un possibile trasferimento. Fabrizio Romano, noto esperto di calcio, ha fornito chiarimenti sulla reale possibilità di un affare legato al difensore.

di Alberto Petrosilli Le dichiarazioni di Paolo Di Canio hanno acceso i rumors di mercato attorno al difensore del Manchester City: Romano fa chiarezza. Nelle ultime ore il nome di Ruben Dias è stato accostato con forza all’Inter in vista della prossima sessione estiva di mercato. Tutto nasce dalle considerazioni di Paolo Di Canio durante Sky Calcio Club, che hanno alimentato curiosità e discussioni tra i tifosi nerazzurri. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter L’ipotesi di vedere il centrale portoghese in Serie A ha inevitabilmente acceso l’entusiasmo della piazza, anche se al momento la situazione sembra molto più complicata di quanto emerso inizialmente.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, spunta il nome di Ruben Dias: Fabrizio Romano fa chiarezza sul possibile affare

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