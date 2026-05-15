Napoli | sparatoria in Corso Garibaldi ferito pregiudicato 39enne

Una sparatoria si è verificata nella zona di Corso Garibaldi a Napoli durante la notte. Un uomo di 39 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco e si trova in ospedale. La Polizia di Stato si sta occupando delle indagini per chiarire le dinamiche dell’episodio e identificare eventuali responsabili. Sul luogo sono intervenuti gli agenti, che hanno raccolto testimonianze e elementi utili alle indagini.

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Sparatoria in Corso Garibaldi a Napoli: pregiudicato 39enne ferito. La Polizia di Stato ha avviato le indagini sull'episodio avvenuto la scorsa notte. Secondo una prima ricostruzione, il 39enne è rimasto ferito da due colpi d'arma da fuoco al gluteo e ad una coscia. Medicato presso il pronto soccorso dell'ospedale vecchio Pellegrini, il 39enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato Decumani. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli: sparatoria in Corso Garibaldi, ferito pregiudicato 39enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sparatoria a corso Garibaldi: colpito un 39enne Napoli, tentativo di rapina con un coltello: ferito un 15enne in corso GaribaldiUn ragazzo di appena 15 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri durante un tentativo di rapina avvenuto in corso Garibaldi, nelle... Napoli: sparatoria in Corso Garibaldi, ferito pregiudicato 39enneSparatoria in Corso Garibaldi a Napoli: pregiudicato 39enne ferito. La Polizia di Stato ha avviato le indagini sull'episodio avvenuto la scorsa notte. Secondo una prima ricostruzione, ... ilmattino.it Sparatoria in strada a Napoli, colpite per errore due ragazze che stavano passeggiandoScontro a fuoco in strada a Napoli: sulla traiettoria dei proiettili finiscono per errore due ragazze, rimaste ferite alle gambe. È accaduto, ... msn.com