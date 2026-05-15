Sparatoria a corso Garibaldi | colpito un 39enne

Nella notte, in corso Garibaldi a Napoli, si è verificata una sparatoria che ha coinvolto un uomo di 39 anni, noto alle forze dell'ordine. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e raccogliere eventuali testimonianze e prove sul fatto. Al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sull’episodio o sulle eventuali responsabilità. La vittima ha riportato ferite ed è stata soccorsa sul posto.

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