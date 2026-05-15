Napoli selezione per coordinatori | offerte full time per esperti

A Napoli sono aperte le candidature per la selezione di coordinatori da inserire a tempo pieno, con l’obiettivo di gestire un complesso di circa 4.500 enti comunali. La procedura riguarda professionisti con competenze specifiche nel settore, chiamati a contribuire alla digitalizzazione dei servizi pubblici. La selezione si inserisce in un percorso volto ad aumentare l’efficienza amministrativa e migliorare l’erogazione delle prestazioni ai cittadini. L’intera procedura è rivolta a esperti che rispondano ai requisiti richiesti.

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