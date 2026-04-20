Roman Reigns ha annunciato che tornerà a essere presente in modo continuativo a partire dal Raw di questa sera, dopo aver partecipato al post-show di WrestleMania 42. Il campione mondiale ha dichiarato di voler essere un wrestler a tempo pieno e ha promesso ai fan una presenza costante durante tutta l’estate. La sua decisione riguarda la sua presenza nei prossimi eventi e programmi della federazione.

Roman Reigns non vuole più essere un part-timer. Il nuovo World Heavyweight Champion, intervenuto al post-show di WrestleMania 42, ha annunciato che sarà presente già al Raw di questa notte e ha promesso ai fan una presenza costante per tutta l’estate. Nella stessa apparizione, l’OTC ha anche risposto al “call out” lanciato da Oba Femi poche ore dopo la vittoria contro Brock Lesnar. L’annuncio di Roman Reigns: “Mi vedrete per tutta l’estate”. Intervenuto nel post-show della serata successiva alla sua vittoria contro CM Punk, Roman Reigns ha affrontato direttamente una delle critiche più comuni degli ultimi anni, quella relativa alle sue apparizioni limitate negli show settimanali.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Roman Reigns rassicura i fan: “Sarò full time dopo WrestleMania”

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