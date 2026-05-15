A Napoli, si apre uno scenario inaspettato riguardo al futuro di un calciatore della squadra. Secondo le fonti, il contratto dell’atleta include una clausola che potrebbe permettergli di rinnovare fino a giugno 2027. Tuttavia, non ci sono certezze sulla sua permanenza, poiché la decisione finale dipenderà dalle condizioni contrattuali e dalle scelte del giocatore. La situazione rimane aperta, senza ancora un annuncio ufficiale da parte delle parti coinvolte.

Frank Anguissa potrebbe rinnovare con il Napoli fino a giugno 2027 grazie alla clausola presente nel contratto, ma la sua permanenza non è scontata. Il club eserciterà l’opzione, eppure tutto rimane aperto per l’estate. Anguissa e il rinnovo automatico: cosa cambia davvero. La dirigenza azzurra potrebbe attivare il prolungamento annuale nel contratto del centrocampista camerunense. Una scelta che riflette l’importanza tattica di Anguissa nonostante una stagione condizionata dai problemi fisici. Il rinnovo blindato fino al 2027 non equivale però a una permanenza garantita: il club rimane libero di ascoltare offerte concrete sul mercato estivo. La stagione di Anguissa è stata la peggiore da quando indossa la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, scenario a sorpresa: rinnovo e addio per il calciatore

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