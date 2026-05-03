Sorpresa Napoli dall’addio alla permanenza | si riapre la trattativa per il rinnovo

Dopo settimane di silenzio, le trattative tra il calciatore e il club partenopeo sono state riaperte. Secondo fonti vicine alla situazione, le due parti stanno discutendo un nuovo accordo fino al 2027, con possibilità di estenderlo fino al 2028. La decisione di riprendere i negoziati arriva in un momento in cui si era ipotizzato un addio definitivo. Nessun dettaglio è stato ancora ufficializzato dalle parti coinvolte.

Leonardo Spinazzola torna al tavolo delle trattative con il Napoli dopo settimane di stallo. Secondo Nicolò Schira, le parti hanno riavviato i colloqui per un rinnovo fino al 2027 con opzione 2028. Rinnovo Spinazzola, i colloqui riprendono dopo il blocco. L’esterno azzurro e il club hanno interrotto le discussioni nei mesi precedenti senza raggiungere un’intesa. Ora il quadro cambia. Schira rivela che “si prevede un nuovo round di colloqui nei prossimi giorni tra il Napoli e gli agenti di Leonardo Spinazzola per cercare di raggiungere un accordo fino al 2027, più un’opzione per il 2028”. I contatti procedono in direzione positiva, segnalando un cambio di marcia rispetto alla situazione precedente.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, dall’addio alla permanenza: si riapre la trattativa per il rinnovo Notizie correlate Leggi anche: Si riapre la trattativa per il rinnovo di Spinazzola Per Lobotka si riapre l’ipotesi rinnovo col NapoliDopo le voci di un possibile addio, sembra prendere sempre più quota il rinnovo contrattuale per il centrocampista slovacco Stanisalv Lobotka. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Pedro, la Coppa Italia come regalo di addio; Kvaratskhelia, il retroscena sull’addio al Napoli: Decisione presa in un mese, ma quella città resterà speciale; Napoli, Milinkovic-Savic: I tifosi azzurri? Una sorpresa molto positiva; Napoli, De Bruyne irriconoscibile: Conte lo cambia dopo un’ora e i tifosi lo bocciano. È il preludio dell’addio?. Abbiamo una notizia. Panchina Napoli, dalla Francia sorpresa ConceiçãoClamoroso dalla Francia: Sérgio Conceição possibile nome per la panchina del Napoli. Col futuro di Antonio Conte tutto da definire, il tecnico portoghese sarebbe rientrato nella lista dei tecnici nel ... msn.com Sembrava vicino all'addio, ora si riaprono spiragli per il RINNOVO: sorpresa in casa Napoli - facebook.com facebook Sarri-Napoli, da Roma a sorpresa: "C'è un'altra squadra di A che può prenderlo" x.com