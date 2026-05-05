Noa Lang tornerà al Napoli dopo aver trascorso la stagione in prestito al Galatasaray, che ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto. La società partenopea riavrà il giocatore a disposizione senza ulteriori trasferimenti o clausole aggiuntive. La decisione del club turco di non proseguire con l’acquisto rappresenta un punto di svolta nel futuro del calciatore in Italia.

Noa Lang farà ritorno al Napoli dopo il prestito al Galatasaray che non eserciterà l’opzione di riscatto. L’olandese, acquistato per circa 30 milioni, non rimarrà in Turchia e gli azzurri lo considerano ancora una risorsa tecnica ed economica della rosa. Lang al Napoli: la batteria degli esterni si rinforza. La partenza di Elmas libera spazio nella catena laterale partenopea. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il club azzurro intende reintegrare Lang in una posizione dove poter finalmente attivare quell’empatia che non si è concretizzata durante i primi sei mesi in maglia napoletana. L’ex PSV rappresenta una soluzione interna per il settore offensivo, evitando ulteriori investimenti sul mercato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, occhio a Lang: scenario a sorpresa dopo il Galatasaray

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