Drew McIntyre a WrestleMania 42 | la WWE non ha ancora preso una decisione

A WrestleMania 42, Drew McIntyre non ha ancora ricevuto una conferma ufficiale dalla WWE riguardo alla sua presenza nell’evento. Nel frattempo, Cody Rhodes si trova in una posizione forte per prendere parte al match che assegnerà il titolo mondiale. La situazione rimane in bilico, senza annunci definitivi da parte della federazione.

Nel contesto delle trattative interne e degli aggiornamenti di scena, Cody Rhodes è fortemente posizionato per partecipare al match che assegnerà l’undisputed wwe championship a wrestlemania 42, opposto a Drew McIntyre. Le informazioni disponibili al 27 febbraio 2026 indicano Rhodes come una presenza quasi certa nella difesa del titolo, con la struttura dell’incontro ancora oggetto di discussioni all’interno della compagnia. Secondo la valutazione di Dave Meltzer nella Wrestling Observer Newsletter, Rhodes è considerato una virtual lock per essere coinvolto nell’incontro di McIntyre a Las Vegas. La forma dell’impegno resta però da definire: non è stato finalizzato se si tratti di un match singolo o di un incontro a tre vie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

