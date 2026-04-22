Lazio Fabiani svela il futuro di Sarri | La società ha preso questa decisione

Il direttore sportivo della Lazio ha annunciato che la società ha preso una decisione riguardo al futuro dell'allenatore Maurizio Sarri. La comunicazione è arrivata poco prima dell'inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. La partita è ormai alle porte e l’annuncio mette fine alle attese sui cambiamenti tecnici in vista di questa sfida importante.

Calciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se.Novità per il colpo bianconero Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Inter, i due ‘no’ che hanno cambiato la stagione nerazzurra. I retroscena della svolta nel VIDEO di Giuseppe Colicchia Infortunati Verona: rottura del menisco per Mosquera, distorsione alla caviglia per Oyegoke. Il comunicato ufficiale che svela le loro condizioni Indagine escort Milano: i calciatori di Serie A coinvolti potrebbero essere interrogati dalla Procura di Milano. Ultimissimi sviluppi sulla vicenda Infortunio Lukaku, piove sul bagnato per l’attaccante del Napoli: nuovo problema fisico e allenamento interrotto.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, Fabiani svela il futuro di Sarri: «La società ha preso questa decisione» Notizie correlate Koopmeiners Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul futuro del centrocampista. A questa cifra può partiredi Redazione JuventusNews24Koopmeiners Juve, la società bianconera ha preso una decisione sull’ex calciatore dell’Atalanta: a questa cifra può... Lazio, la verità sul futuro di Fabiani e Sarri: scelti già due profili per il prossimo annoIl club biancoceleste si trova di fronte ad un bivio: il futuro del direttore sportivo e del tecnico verrà deciso a breve. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lazio, Fabiani: Stagione tribolata, questo è l'anno zero; Fabiani nel pre partita: E' un match importante! Poi penseremo alla Coppa. Ricostruire l'ambiente? Dico questo; Lazio Fabiani nel pre gara | Come ricostruire l’ambiente? Con il lavoro il sacrificio e mettendoci tutti quanti le componenti; Lazio, Fabiani: Ecco come ricostruire l’ambiente. Lazio, Fabiani svela il futuro di Sarri: Questo è il pensiero della societàDiversi argomenti toccati da Angelo Fabiani ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara tra Atalanta e Lazio. Tra questi, anche il futuro di Maurizio Sarri. Di seguito il ... lalaziosiamonoi.it Lazio, Fabiani a Mediaset: Siamo sotto classifica, ma abbiamo dimostrato di poter far benePochi minuti separano la Lazio dal fischio di inizio del match contro l’Atalanta. Per presentare la gara è intervenuto ai microfoni di Mediaset Angelo Fabiani. Queste le sue parole: Più o meno la ... lalaziosiamonoi.it COPPA ITALIA | In campo Atalanta-Lazio #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/22/coppa-italia-atalanta-lazio-in-campo-diretta_9733098d-26d8-4377-82cd-e92bce81c846.html facebook Lazio director Angelo Maria Fabiani insists there is ‘no problem’ around Maurizio Sarri’s future, whether or not they win tonight’s Coppa Italia semi-final with Atalanta. #Lazio #Atalanta #AtalantaLazio #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com