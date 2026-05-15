Napoli sangue in corso Garibaldi | 39enne ferito a colpi di pistola
Una notte di sparatorie nel centro di Napoli si è verificata in Corso Garibaldi, dove un uomo di 39 anni con precedenti è stato raggiunto da colpi di pistola e ferito. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La zona è stata messa sotto controllo e sono in corso accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente.
Notte di violenza nel centro di Napoli, dove un uomo di 39 anni con precedenti penali è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in Corso Garibaldi. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri e ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, come anticipa Il Mattino, il 39enne sarebbe stato raggiunto da due proiettili, uno alla coscia e l’altro al gluteo. Dopo i soccorsi, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici gli hanno prestato le cure necessarie. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione: dopo le medicazioni, infatti, è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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