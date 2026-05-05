Catania notte di sangue | accoltellato un 27enne 28enne ferito a colpi di pistola

Nella notte a Catania si sono verificati due episodi di violenza distinti. Un uomo di 27 anni è stato ferito con colpi di arma da taglio in piazza Currò, mentre un 28enne è stato raggiunto da colpi di pistola in un’altra zona della città. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, ma le condizioni di uno dei due non sono ancora chiare.

Due episodi di violenza, non collegati tra loro si sono registrati la notte scorsa a Catania. Un marocchino di 27 anni è stato colpito con diversi colpi di arma da taglio all’addome, la notte scorsa in piazza Currò. La vittima è stata soccorsa da personale del 118 e condotta nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Nello stesso nosocomio si era recato ed è stato dimesso dopo essere stato medico un 28enne che era stato ferito con un colpo di arma da fuoco a una gamba mentre era all’interno di uno stabile nel popoloso rione San Giorgio. In entrambi i casi i primi interventi investigativi sono stati eeguiti dalle Volanti della Questura. Poi le indagini sui due episodi, non collegati tra loro, sono state affidate alla squadra mobile.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Catania, notte di sangue: accoltellato un 27enne, 28enne ferito a colpi di pistola Notizie correlate Napoli, ferito con cinque colpi di pistola: giallo nella notte al CardarelliTempo di lettura: < 1 minutoNotte di tensione a Napoli, dove un 33enne si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli con diverse ferite... Ostuni, agguato nella notte: imprenditore ferito a colpi di pistola nella zona artigianaleAgguato nella notte a Ostuni: un imprenditore di circa 60 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione alla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In giro con un taglierino nel parasole dell'auto, 42enne denunciato; Cadavere avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica: fermate tre persone per la morte di Giuseppe Florio; Omicidio di Taormina, il plauso del Nuovo Sindacato Carabinieri per la rapida svolta nelle indagini; Due ordigni senza esplosivo al centro meccanizzato postale di Catania, scatta l'allarme: indagini in corso. Carenza di sangue. L’appello di Omceo Catania e Avis Sicilia: Un’anagrafica unica del donatoreLa carenza in tutta l’Isola. La Mantia: Essere parte di una comunità vuol dire preoccuparsi degli altri, come fossero membri della nostra stessa famiglia l’attualità ci mette davanti a una situazione ... quotidianosanita.it Asp Catania, donazione sangue in memoria del giudice RosarioNella memoria di chi ha lottato per la legalità, la solidarietà si traduce in un gesto concreto: donare sangue significa salvare vite. Con questo spirito, domenica 21 settembre l'Asp di Catania invita ... ansa.it Il 9 maggio “Il sabato del vignaiolo” a Catania - facebook.com facebook Catania chiama, Roma risponde. I nomi dei rapinatori che ripulivano le gioiellerie di Roma ift.tt/KDrl1bn x.com