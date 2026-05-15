Due persone sono state arrestate a Napoli dopo aver tentato di rubare cosmetici in un negozio di Fuorigrotta. I dipendenti e i proprietari del negozio sono intervenuti e hanno bloccato i due sospetti, un uomo di 26 anni e una donna di 25. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto e ha fermato i due, che sono stati accusati di rapina impropria e di porto di oggetti atti ad offendere.

Rubano in un negozio di Fuorigrotta ma vengono bloccati dai proprietari e dai dipendenti. Due persone, un uomo di 26 anni e una donna di 25, sono state arrestate dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria e porto di oggetti atti ad offendere. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri all’interno di un esercizio commerciale della zona. Gli agenti del Commissariato San Paolo, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa relativa a una rapina in corso. Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno accertato che i due erano stati già bloccati dal personale del negozio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, rubano cosmetici in un negozio ma vengono bloccati dai dipendenti: in manette fidanzati

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