Napoli rubano cosmetici e tentano la fuga | coppia finisce in manette
A Napoli, nel quartiere Fuorigotta, una coppia di 26 e 25 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di scappare con cosmetici rubati. Durante il tentativo di fuga, sono stati trovati in possesso di armi o oggetti atti ad offendere. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due soggetti, che ora si trovano nelle mani delle forze dell’ordine per rapina e porto di armi. La polizia ha confermato l’intervento tempestivo nel corso dell’episodio.
Momenti di tensione nel quartiere Fuorigrotta, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 26 anni e una donna di 25 con le accuse di rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 maggio, dagli agenti del Commissariato San Paolo durante i servizi di controllo del territorio. I poliziotti sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa relativa a una rapina avvenuta all’interno di un esercizio commerciale della zona. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto grazie alle testimonianze raccolte dal personale del negozio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Rapina in una banca di Napoli, 25 persone in ostaggio. La fuga dei tre ladri nelle fogne
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