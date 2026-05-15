Napoli rubano cosmetici e tentano la fuga | coppia finisce in manette

A Napoli, nel quartiere Fuorigotta, una coppia di 26 e 25 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di scappare con cosmetici rubati. Durante il tentativo di fuga, sono stati trovati in possesso di armi o oggetti atti ad offendere. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due soggetti, che ora si trovano nelle mani delle forze dell’ordine per rapina e porto di armi. La polizia ha confermato l’intervento tempestivo nel corso dell’episodio.

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