Inseguimento con tragedia tra Valle d' Aosta e Torinese | rubano un camion uno si lancia per evitare l' arresto e muore gli altri proseguono in auto ma vengono bloccati a Quincinetto
Nella serata di lunedì 27 aprile 2026, a Saint-Denis in Valle d'Aosta, si sono verificati dei fatti che hanno coinvolto un tentativo di furto di un camion, seguito da un inseguimento lungo l'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco. Durante la fuga, uno dei responsabili si è lanciato per evitare l'arresto ed è morto. Gli altri due, a bordo di un'auto, sono stati fermati a Quincinetto dopo un breve inseguimento.
Si sono conclusi con un inseguimento e due arresti sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco, all'altezza di Quincinetto, i concitati e tragici fatti iniziati nella tarda serata di lunedì 27 aprile 2026 a Saint-Denis, in Valle d'Aosta. Gli agenti della squadra mobile della polizia di Stato di.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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