Inseguimento con tragedia tra Valle d' Aosta e Torinese | rubano un camion uno si lancia per evitare l' arresto e muore gli altri proseguono in auto ma vengono bloccati a Quincinetto

Nella serata di lunedì 27 aprile 2026, a Saint-Denis in Valle d'Aosta, si sono verificati dei fatti che hanno coinvolto un tentativo di furto di un camion, seguito da un inseguimento lungo l'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco. Durante la fuga, uno dei responsabili si è lanciato per evitare l'arresto ed è morto. Gli altri due, a bordo di un'auto, sono stati fermati a Quincinetto dopo un breve inseguimento.