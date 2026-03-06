‘Fuga pericolosa’ a Napoli 33enne non si ferma all’alt e finisce in manette

A Napoli, un uomo di 33 anni non ha rispettato l’alt dei carabinieri e ha tentato di scappare. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e immobilizzato dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato e condotto in caserma. L’episodio si è verificato nel centro cittadino e ha coinvolto un veicolo in movimento.

