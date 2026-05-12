Il colore di Mimmo Jodice | al museo del Tesoro di San Gennaro rarità e inediti del maestro della fotografia

Venerdì 15 maggio alle 11 sarà inaugurata al Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli la mostra intitolata “Il colore di Mimmo Jodice”. L’esposizione, curata da Sylvain Bellenger, presenta una selezione di fotografie rare e inedite del noto maestro della fotografia. La visita inaugurale sarà riservata alla stampa e si terrà in via Duomo 149. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e rimarrà aperto al pubblico nei giorni successivi.

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