Il colore di Mimmo Jodice | al museo del Tesoro di San Gennaro rarità e inediti del maestro della fotografia
Venerdì 15 maggio alle 11 sarà inaugurata al Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli la mostra intitolata “Il colore di Mimmo Jodice”. L’esposizione, curata da Sylvain Bellenger, presenta una selezione di fotografie rare e inedite del noto maestro della fotografia. La visita inaugurale sarà riservata alla stampa e si terrà in via Duomo 149. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e rimarrà aperto al pubblico nei giorni successivi.
Sarà inaugurata venerdì 15 maggio alle ore 11, con una visita riservata alla stampa, la mostra “Il colore di Mimmo Jodice”, a cura di Sylvain Bellenger, ospitata al Museo del Tesoro di San Gennaro di Napoli, in via Duomo 149. L’esposizione, prodotta e organizzata da D’Uva srl in collaborazione con Mimmo Jodice Studio, raccoglie un corpus raro e in parte inedito di oltre 40 opere, legate all’unico progetto a colori realizzato da Mimmo Jodice, maestro della fotografia italiana contemporanea. Il percorso è dedicato ai più celebri quadri del Seicento napoletano e punta a riportare alla luce un aspetto meno conosciuto ma centrale della ricerca artistica del fotografo.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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