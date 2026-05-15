Napoli morto a tre mesi nel reparto di Domenico Indagate due dottoresse | Cura sbagliata

A Napoli, un bambino di tre mesi è deceduto nel reparto di un ospedale, attirando l’attenzione sulle circostanze della morte. Due dottoresse sono state iscritte nel registro degli indagati per presunte negligenze nella cura del piccolo Riccardo Di Cristo. È stato avviato un incidente probatorio per chiarire con precisione le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità mediche. La vicenda ha portato a un approfondimento giudiziario sulla gestione clinica del caso.

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Due medici indagati per la morte del piccolo Riccardo Di Cristo e l’avvio di incidente probatorio per stabilire con certezza le cause del decesso. Arriva ad un punto di svolta l’inchiesta sul bambino di tre mesi originario di Torre del Greco, deceduto il 16 febbraio del 2024 al Monaldi di Napoli, nello stesso ospedale e nello stesso reparto in cui il piccolo Domenico Caliendo ha perso la vita dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore. Secondo le ipotesi formulate dal consulente della famiglia, il neonato potrebbe essere deceduto in seguito ad una infezione da Escherichia-Coli contratta in ospedale, che sarebbe stata curata con un antibiotico sbagliato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, morto a tre mesi nel reparto di Domenico. Indagate due dottoresse: «Cura sbagliata» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La morte del piccolo Domenico e gli errori nello stesso ospedale - FarWest 03/03/2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Morto a tre mesi nello stesso reparto: «Cura sbagliata, servono altre indagini» Certificati anti-rimpatrio: 10 mesi di sospensione per le tre dottoresse indagateRavenna, 22 aprile 2026 – Il tribunale di Bologna ha ieri confermato il provvedimento con il quale il gip Federica Lipovscek aveva sospeso in via... Domenico Caliendo aveva due anni e tre mesi quando è morto all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo un trapianto di cuore finito al centro di un'inchiesta. Sua madre, Patrizia Mercolino, ha scritto un libro per raccontare chi era suo figlio prima di diventare un ca x.com Bimbo di tre mesi morto al Monaldi dopo cura antibioticaSarà un incidente probatorio a chiarire le cause della morte di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco morto all’ospedale Monaldi di Napoli il 16 febbraio 2024, a poco meno di tre mesi dall ... ilfattovesuviano.it Napoli, morto a tre mesi nel reparto di Domenico. Indagate due dottoresse: Cura sbagliataDue medici indagati per la morte del piccolo Riccardo Di Cristo e l’avvio di incidente probatorio per stabilire con certezza le cause del decesso. Arriva ad un punto di ... ilmattino.it