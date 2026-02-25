Morto a tre mesi nello stesso reparto | Cura sbagliata servono altre indagini

Riccardo Di Cristo, morto a soli tre mesi, ha subito un'infezione ospedaliera trattata con un antibiotico sbagliato. La causa della sua morte risiede nell'uso di un farmaco inefficace, che ha peggiorato la sua condizione. I medici stanno ancora indagando per chiarire se ci siano state omissioni o errori nelle cure ricevute. È necessaria un’ulteriore analisi per capire cosa sia realmente successo in reparto. La famiglia chiede risposte chiare e precise.

Una infezione ospedaliera curata con un antibiotico inefficace. È da questa ipotesi che dovrà ripartire l’inchiesta sulla morte di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco deceduto il 16 febbraio del 2024, ad appena tre mesi, nello stesso ospedale – il Monaldi – e nello stesso reparto in cui è stato ricoverato e poi operato il piccolo Domenico Caliendo. Lo ha deciso il gip Federica De Bellis del Tribunale di Napoli che, a due anni dal decesso di Riccardo, ha rigettato la richiesta di archiviazione del pm Stella Castaldo, accogliendo le tesi dell’avvocato Tommaso Ciro Civitella, difensore di papà Alessandro e di mamma, Yuanyuan Lì, di origini cinesi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Riccardo di Cristo, morto a 3 mesi al Monaldi dopo infezione: archiviazione respinta, chieste altre indaginiIl gip di Napoli ha respinto la richiesta di archiviazione nel caso della morte di Riccardo Di Cristo, un neonato di 3 mesi deceduto il 16 febbraio 2024 all'ospedale Monaldi.

